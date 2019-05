Campobasso, cortocircuito tra Comune e Prefettura. Corretti i dati, per il ballottaggio Ã¨ di nuovo sfida tra D’Alessandro e Gravina

Un cortocircuito vero e proprio, è quello intercorso nella trasmissione dei dati nel flusso tra Comune e Prefettura. Non è ancora chiaro chi abbia commesso l’errore ma è altrettanto chiaro che si è ampiamente superata la soglia del ridicolo. Dopo un primo dato che assegnava il turno di ballottaggio a Maria Domenica D’Alessandro, candidato a sindaco per il centrodestra, e Roberto Gravina, pari grado per i 5 Stelle, è giunta nella notte una rettifica che ha rimesso in pista Antonio Battista, sindaco uscente e candidato del centrosinistra che in precedenza, nel corso di una conferenza stampa, aveva ammesso la sconfitta e si era congratulato con gli avversari.

Poi è arrivata la smentita della smentita, con una nota del Ministero dell’Interno che ha chiarito definitivamente dati e risultati.