Termoli, l’associazione culturale Atena festeggia i 25 anni di attività

Un punto di riferimento sul territorio per promuovere la cultura musicale e coinvolgere le nuove generazioni in valide esperienze che arricchiscono il proprio percorso di vita.

L’associazione “Atena” di Termoli ha raggiunto i venticinque anni di attività confermando un impegno fondato sulla passione per la musica, la professionalità e il desiderio di condividere un progetto lungimirante nato nel 1994 per volontà di Loredana Vaccaro (presidente) e Tecla Marcovicchio, musiciste laureate al Conservatorio di Campobasso.

Proprio in occasione dell’anniversario il Consiglio di direzione ha organizzato tre giornate intense e aperte a tutti per rinnovare questi obiettivi e offrire anche momenti di incontro, confronto e crescita con personalità del panorama artistico e musicale nazionale.

Nella prima giornata i maestri della scuola hanno proposto un’iniziativa originale, quella di una fiaba-concerto che ha raccontato la storia delle note attraverso le esibizioni dei maestri accompagnata da un video. Entusiasti i bambini che hanno partecipato insieme alle loro famiglie.

La seconda giornata, invece, si è concentrata su un momento di formazione significativo. All’auditorium di Santa Maria degli Angeli si è svolta la Masterclass – “Come diventare un musicista migliore” con Mario Guarini, bassista di Claudio Baglioni, Samuele Bersani, Gino Paoli e tanti altri. Un’opportunità per i ragazzi che hanno potuto rivolgere tante domande al professionista impegnato sui palchi di artisti nazionali e internazionali e disponibile per ogni chiarimento e curiosità anche sulla musica del momento e altre considerazioni. Un momento di approfondimento e un modo per valorizzare il senso di un corso di musica come occasione per migliorare e far maturare le proprie capacità.

Terza giornata, sempre a Difesa Grande, con una seconda e partecipata Master class “Dentro la musica e le parole” con Daniela Terreri, attrice e cantante per Rai e Mediaset e altri contesti nazionali, di origini molisane, dedicata agli allievi di canto e per strumentisti che vogliono migliorare la presenza scenica. Facendo leva sulla sua esperienza e sul suo modo di essere diretto e coinvolgente l’artista ha permesso ai presenti di mettersi in gioco offrendo consigli e tecniche preziose per “tirare fuori” il meglio di ognuno superando paure e blocchi al di là del talento musicale. I partecipanti, tra i quali diverse presenze giunte dall’intero territorio e da fuori regione, hanno apprezzato molto il programma delle iniziative gratuite offerte dall’associazione culturale. “È stato tutto molto interessante – ha spiegato un’allieva al termine degli eventi – queste attività ci hanno arricchito non solo musicalmente ma anche umanamente. Dai consigli dei maestri abbiamo capito che dobbiamo essere e restare sempre curiosi, di curare i vari aspetti delle esibizioni senza timori e di credere in noi stessi. Tutto questo dà valore alla nostra esperienza con l’associazione Atena che alla professionalità dei maestri accompagna sempre un’accoglienza speciale, lo svago e la possibilità di imparare rispettando sempre ogni persona. Grazie per questa opportunità”.

L’Associazione, pensata per tutti gli amanti della musica dai piccoli agli adulti, si avvale di diverse figure professionali come Franca Lombardi, Michele Di Cecco, Antonio Varanese, Mara Fioriti, Paolo Passerini. Con il compositore Tiziano Albanese è stato possibile il gemellaggio con il CPM music institute di Milano di Franco Mussida (chitarrista PFM), trasformando l’Atena in uno spazio didattico pensato per interagire con altre realtà musicali più ampie.

Negli anni sono state organizzate tre edizioni del Concorso Nazionale di Musica da Camera; 2 edizioni di ARTinFestival (musica, danza, scultura, installazioni, video); Assisi 2011 – Concerto in Basilica in rappresentanza della Regione Molise; Concerti/Incisioni discografiche /Attività didattica; masterclass con Maurizio dei Lazzaretti, Giorgio Di Tullio, Remo Vinciguerra. A questo mosaico si è aggiunto un ulteriore tassello che ha celebrato i venticinque anni dell’associazione andando a costituire anche uno stimolo per continuare con lo stesso e rinnovato impegno pensando a quel gennaio del 1994.