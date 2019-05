Isernia. Gli studenti dell’istituto Cuoco-Manuppella in visita alla Prefettura

“A colloquio con la Prefettura”, il titolo dato al progetto che ha permesso ai ragazzi del Cuoco-Manuppella di Isernia di conoscere più a fondo i meccanismi che regolano l’ufficio del governo, l’istituzione che rappresenta lo stato sul territorio. Dopo aver ascoltato con i dirigenti della struttura di via Kennedy, gli studenti hanno incontrato il prefetto Cinzia Guercio, sempre pronta a confrontarsi con il territorio e in particolare con i ragazzi. Oltre a illustrare i compiti affidati al rappresentante del governo, il prefetto di Isernia ha risposto alle domande dei ragazzi. Con i loro quesiti hanno dimostrato tutto il loro interesse e la loro preparazione. Gli studenti del Cuoco-Manuppella si rivedranno presto con il rappresentante del Governo: sono stati infatti invitati a partecipare alla festa della Repubblica. Sarà per loro un’occasione per rispolverare valori che la società odierna sembra aver accantonato. Al termine del “viaggio” nel mondo delle istituzioni tutti i partecipanti hanno definitivo interessante la giornata trascorsa.