Isernia. Allo Zio Carlo Golf Club di scena il campionato italiano assoluto di Pitch&Putt

Un appuntamento molto atteso dagli appassionati di questo sport: lo Zio Carlo Golf Club di Isernia si appresta infatti a ospitare il campionato italiano assoluto di pitch & putt individuale e a squadre. Si tratta indubbiamente di un importante riconoscimento a un campo da gioco considerato tra i migliori in assoluto in tutto il centro sud d’Italia. I concorrenti arriveranno da diverse regioni. Grazie anche a una serie di eventi collaterali, questa sarà anche l’occasione per far conoscere il nostro territorio ai partecipanti. Forte di questa esperienza, l’Isernia Golf Club rilancia con entusiasmo la sua missione: far conoscere e praticare a tutti a uno sport che permette di vivere intere giornate a stretto contatto con la natura.