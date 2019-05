Rivolta all’interno del carcere di Campobasso, la protesta dei detenuti Ã¨ rientrata. Ma i problemi restano

E’ tornata la calma all’interno del carcere di Campobasso, dopo la rivolta scoppiata ieri sera, poco dopo le venti, ad opera di una trentina di detenuti. Il penitenziario si trova in pieno centro e alcuni passanti hanno notato del fumo uscire da alcune delle finestre, i cui vetri erano stati infranti. Dall’interno urla, imprecazioni, mentre qualcuno lasciava cadere, dalle grate, alcuni indumenti. Distrutte suppellettili e materassi dati alle fiamme. L’allarme è scattato immediatamente. Sul posto sono arrivate le forze dell’ordine, i vigili del fuoco e un’ambulanza del 118. La notizia ha immediatamente fatto il giro della città e dell’intera regione, rimbalzando anche sui media nazionali. Davanti al cancello, assiepati, anche molti curiosi e giornalisti arrivati per documentare quanto stava accadendo. Dall’interno della struttura carceraria, intanto, gli agenti erano impegnati a riportare la calma tra i detenuti, ma solo con l’arrivo della direttrice, Irma Civitareale, la rivolta è rientrata. E’ rientrata intorno alle 23, dopo un incontro che la stessa direttrice ha avuto con i detenuti.

Alla base della clamorosa protesta, le condizioni di vita a cui sono soggetti i reclusi. In particolare, proprio con l’arrivo, circa due mesi fa, della nuova direttrice, sarebbero state introdotte alcune restrizioni relative alle telefonate, ai permessi e ad altri benefici riserevati ai reclusi.

E poi resta l’annoso problema del sovraffollamento del carcere che ospita una ottantina di detenuti in più rispetto alla normale capienza. Lì ci sono tossicodipendenti, immigrati, collaboratori di giustizia e persone con patologie psichiatriche.

Una situazione difficile, una vera e propria polveriera, come ha denunciato Gianmario Fazzini, responsabile dell’associazione Antigone Molise.

Intanto la Procura di Campobasso procede per danneggiamento aggravato e per raccogliere elementi utili a chiarire quanto è realmente accaduto ieri sera all’interno del penitenziario. Mai, in passato, si era verificato un episodio simile.