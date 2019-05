Rivolta al carcere di Campobasso, detenuti appiccano le fiamme a materassi e brande

Venti detenuti in rivolta e barricati nel carcere di Campobasso. La protesta si è scatenata in maniera violenta, è stato appiccato il fuoco ad alcune suppellettili, materassi brandine. Sul posto sono prontamente intervenuti i Vigili del Fuoco insieme alle forze dell’ordine ed al Procuratore Capo della Repubblica, Nicola D’Angelo. La rivolta dei detenuti sembra abbia come causa scatenante l’arrivo della nuova direttrice, Irma Civitareale. Sul posto anche il Questore di Campobasso, Mario Caggegi. Non esistono precedenti del genere, almeno così cruenti, presso il penitenziario di Campobasso. La situazione, nonostante la gravità, è sotto controllo delle forze dell’ordine.