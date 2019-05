Isernia. Movida nel centro storico, titolari di un locale denunciati dalla Polizia

Il personale della Divisione Polizia Amministrativa e Sociale della Questura di Isernia ha denunciato i titolari di un esercizio pubblico del centro storico per apertura abusiva di un luogo di pubblico spettacolo o trattenimento.

Gli agenti, nel corso di specifici controlli disposti dal Questore di Isernia Roberto Pellicone, avevano accertato che gli stessi titolari avevano organizzato una serata danzante del tipo “discoteca”, con la presenza di alcune centinaia di ragazzi, senza aver chiesto preventivamente la prevista licenza al Comune e, pertanto, senza aver osservato le eventuali prescrizioni poste a tutela dell’incolumità pubblica.

Nel corso dei controlli, ad alcuni gestori di locali erano state contestate le violazioniamministrative dell’obbligo di chiusura giornaliera, avendo protratto l’apertura oltre le ore 02.00 di sabato notte.

I controlli continueranno anche nelle prossime settimane per garantire il divertimento in assoluta sicurezza.