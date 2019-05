Amici della musica di Campobasso, tappa isernina per la rassegna “Scherzi ingegnosi dell’arte”

Atmosfere d’altri tempi per melodie senza tempo, che ancora oggi sanno conquistare e trasmettere emozioni al pubblico. Nell’ambito della rassegna itinerante “Scherzi ingegnosi dell’arte”, l’associazione degli Amici della musica di Campobasso ha scelto di fare tappa a Isernia proponendo uno spettacolo musicale molto apprezzato dal pubblico, spaziando dalle romanze da camera al Cafè Chantant, dalle opere di Rossini e Verdi alla più popolare canzone napoletana. I protagonisti della serata – tutti studenti del Conservatorio di Musica Lorenzo Perosi di Campobasso – hanno alternato canto e recitazione, proponendo un suggestivo viaggio nel tempo. Ai presenti hanno fatto vivere l’emozione di trovarsi in un vero salotto di fine ‘800 per poi trasportarli nell’atmosfera chiassosa e sensuale di un Café Chantan. La regia è stata curata da Daniela Terreri, l’attrice molisana nota al grande pubblico per le sue interpretazioni al cinema, al teatro e in tv. Ma in realtà da sempre coltiva anche la passione della musica. Attualmente insegna al conservatorio di Campobasso. E fa parte di un gruppo che propone musica swing.