Sanità, progetto pilota per l’area matesina: istituito l’infermiere di famiglia e comunità

Arrivano dall’Asrem importanti novità sul fronte della rete emergenziale e su quello del primo intervento. E’ stata individuata l’area matesina come territorio per sviluppare un progetto pilota relativo al potenziamento della rete emergenza-urgenza, alla istituzione della figura dell’infermiere di famiglia e comunità e all’ostetrica di comunità.

A favorire l’adozione del provvedimento, licenziato dalla Direzione generale della Salute lo scorso 14 maggio, è stata la disponibilità di nuove risorse provenienti rispettivamente dal bilancio dello Stato 2018 e da una delibera CIPE dello scorso ottobre. Sul versante statale è da registrare un incremento di 30 milioni di euro del fondo a favore dello sviluppo delle aree interne, stanziamento che, oltre al 2019, verrà reiterato anche per il 2020 e 2021.

Ad approvare l’accordo di programma quadro che interviene su tematiche sanitarie molto sensibili, sono stati la Regione Molise, il Comune di Spinete, l’Agenzia per la Coesione Territoriale, il Ministero dell’Istruzione, Università e Ricerca, il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, il Ministero del Lavoro e delle Politiche sociali, il Ministero delle politiche agricole e, chiaramente, quello della Salute.

Sul fronte della rete emergenza-urgenza si prevede per l’area matesina un potenziamento del servizio di 118. Di recente istituzione la figura dell’infermiere di famiglia e comunità. Si tratta di un infermiere che esce dall’ospedale e segue il paziente al suo domicilio, in famiglia, nella sua vita quotidiana, in stretta collaborazione con tutti gli altri professionisti impegnati nel percorso assistenziale. Stesso approccio per quel che riguarda l’Ostetrica di Comunità, ovvero di una figura professionale che segue in generale la salute della donna e della famiglia per migliorare la qualità dell’offerta del sistema sanitario regionale alle donne nel periodo perinatale.