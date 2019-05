Pozzilli. Nuove terapie farmacologiche e chirurgiche per curare l’epilessia

L’Epilessia del Lobo Temporale rappresenta una delle forme più frequenti di Epilessia ed è quella maggiormente rappresentata nelle casistiche di chirurgia dell’Epilessia. L’I.R.C.C.S. Neuromed affronta, sia dal punto di vista clinico, chirurgico e scientifico la patologia grazie al Centro per la Chirurgia dell’Epilessia e ai laboratori di ricerca dedicati. Al fine di approfondire le ultime strade esplorate nello studio e nella cura di questa particolare tipologia di Epilessia, l’Istituto di Pozzilli ha promosso una due giorni di incontri dal titolo: “Temporal Lobe Epilepsy: a window on the brain”, con il patrocinio della Lega Italiana contro l’Epilessia (LICE) e la Società Italiana di Neurologia (SIN). L’approccio multidisciplinare è al centro del dibattito sullo studio delle Epilessie e, nel corso delle due giornate di congresso, sono stati affrontati aspetti di genetica e biologia molecolare, di semeiologia clinica e di terapia farmacologica. Ampio spazio è stato dato a temi che riguardano la terapia chirurgica di tale forma di epilessia, tanto di tipo resettivo (quando la zona epilettogena può essere asportata) quanto di tipo palliativo mediante la tecnica della neurostimolazione vagale. Lo studio di casi clinici di quei pazienti che non rispondono adeguatamente al trattamento farmacologico appropriati, infine, permette di individuare quali siano i migliori candidati alle due differenti modalità di approccio chirurgico.