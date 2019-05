Luca Massimi della sezione di Termoli premiato come arbitro più votato dagli allenatori della serie B

Luca Massimi della sezione Aia “Daniele Rettino” di Termoli è stato premiato come l’arbitro più votato dagli allenatori della serie B nel contesto della manifestazione “Gran Galà Top 11 Serie B” che si è svolta a Rimini lunedì 13 maggio 2010. Il giovane direttore di gara ha ricevuto il prestigiosi riconoscimento nel corso dell’evento organizzato al ‘Coconuts’ della località adriatica e andato in onda in diretta sul canale tematico “Sport Italia” con la conduzione dei giornalisti Beppe Indino e Valentina Ballarini. Emozioni e soddisfazione per Luca, che nel corso della stagione 2018/2019 ha esordito anche in Serie A e si prepara al prossimo campionato reduce dal corso di formazione internazionale Core Uefa in Svizzera. Per l’arbitro molisano la conferma dell’impegno, della professionalità e della formazione continua con un premio che lo stimila a continuare con rinnovata determinazione e consapevolezza il suo percorso. A Luca gli auguri da parte di tutti gli amici.