Isernia. Il dentino del Paleolitico torna a casa: entro l’anno l’esposizione sarà permanente

Il dentino torna a casa. Da questa mattina e fino a domani sera il preziosissimo reperto – il più antico resto umano rinvenuto finora in Italia – in via straordinaria è esposto al museo del Paleolitico di Isernia. Ma questa può essere considerata come una prova generale. L’esposizione del dente da latte rinvenuto nel giacimento di località La Pineta è infatti destinata a diventare permanente nel giro di pochi mesi, ha assicurato il direttore del polo museale del Molise, Leandro Ventura. Intanto il museo del Paleolitico si appresta a subire una vera e propria rivoluzione. Il ritorno a casa del dentino da latte – ha spiegato il neo direttore, Enza Zullo – è solo il primo passo di un progetto di più ampio respiro che punta a migliorare la fruibilità del sito e l’interesse intorno a una scoperta considerata di importanza mondiale. Tra i lavori programmati anche la sistemazione della copertura dell’area degli scavi, interessata da inflitrazioni d’acqua, per renderla così nuovamente accessibile al pubblico. Nell’area espositiva saranno esposti altri esperti. Previsto inoltre un impiego consistente di nuove tecnologie. Nel frattempo anche il Comune si è messo al loro per elaborare una serie di progetti e percorsi che puntano a migliorare l’offerta turistica della città, comprese alcune azioni di marketing, ha detto il sindaco Giacomo d’Apollonio. Nel progetto saranno coinvolti anche i paesi vicini.