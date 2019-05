Rassegna gruppi scolastici, a Larino la 18esima edizione

Ancora un grande lavoro di educazione e politica sociale dell’Istituto Comprensivo di Larino, guidato dal Dirigente prof.ssa Angela Maria Tosto , che dimostra di raccogliere la sfida dei tempi per rivoluzionare i tradizionali metodi didattici, anche attraverso la musica, riuscendo a valorizzare le molteplici potenzialità dei ragazzi.

Infatti, il Coro di Voci Bianche “ Maria Libera Di Lena” e l’Orchestra “ A. Magliano” già “ Gruppi di Interesse Nazionale” a firma del Ministero dei Beni e Attività Culturali, in questo altro anno scolastico, hanno ottenuto ulteriori conferme, basti pensare al progetto “ Arte No Dique” dove si sono confrontati con bambini provenienti dal Brasile nel mese di novembre 2018 e il Primo Premio categoria Orchestre ottenuto al Concorso Internazionale “ Prodigi della Musica per 4 Stagioni Educational”, lo scorso 3 aprile.

Il prof. Roberto Di Carlo, docente di tromba, coordinatore del Coro di Voci Bianche e Orchestra “Magliano” e referente dell’Ufficio Scolastico Regionale Molise per il “Gruppo di lavoro e ricerca su Eventi e Attività Musicali”, con compiti di natura organizzativa, propositiva e consultiva, anche in questa occasione, ha inteso dare continuità all’adesione alla Settimana Nazionale della Musica a Scuola, indetta dal Miur , così come già accade nell’Istituto Comprensivo di Larino che, da diversi anni a questa parte aderisce con attenzione particolare alle indicazioni del Ministero.

A coronamento di tutto il percorso didattico musicale della Scuola, il Festival Musicale dei Gruppi Scolastici è giunto alla XVIII Edizione proprio in occasione delle celebrazioni del 200° anniversario de l’ Infinito di Giacomo Leopardi, con cui i ragazzi hanno voluto tessere una trama come

“ leitmotiv” dell’ultima produzione musicale in atto.

Non a caso verrà presentato, in prima assoluta e per la circostanza, anche il videoclip realizzato dagli alunni del Comprensivo di Larino e montato da Antonio Vizzarri ( Video Maker/ Audio Producer), in gara al Concorso Nazionale indetto dal MIUR e dalla famiglia Leopardi che vedrà l’assegnazione del premio al vincitore il prossimo 28 maggio proprio a Recanati.

Ricordiamo che il Coro di Voci Bianche e l’ Orchestra “A. Magliano”, dell’Istituto Comprensivo di Larino, nascono nell’anno scolastico 2003-04. Il Dirigente Scolastico prof.ssa Angela Maria Tosto, li rende Progetti di Istituto inseriti nel PTOF della scuola. Essi hanno consentito di far sviluppare nei discenti la consapevolezza delle opportunità che possono scaturire dalla pratica dell’arte musicale come: il miglioramento delle proprie capacità espressive, la socializzazione, l’appropriazione di sistemi culturali e la conquista di valori sociali. Oltre alle benefiche ricadute in ambito didattico, diventano, in brevissimo tempo, luogo di aggregazione, ma anche di formazione, facendo aumentare le possibilità di successo nel perseguire gli obiettivi didattici. sono stati insigniti di numerosi premi a concorsi nazionali

( tra cui il primo posto al Global Music Award del GEF presso il Teatro Ariston di Sanremo) e medaglie in prestigiosissime occasioni. Entrambe le compagini si esibiscono continuamente in manifestazioni di carattere culturale e sociale, rappresentando la Scuola in tutte le più grandi Istituzioni del territorio, riscuotendo, ovunque, successo di pubblico e di critica.

Un grande plauso a tutti gli studenti e agli insegnanti che quest’anno hanno collaborato al progetto Coro di Voci Bianche “ Maria Libera Di Lena”; Maria Amabile Licursi; Rosa Nigro; Antonietta D’Amico; Marialuisa Ranellucci; Luciana Centillo; Barbara Sivilla; Gilda Iannaccio; Saveria Vulcano; ai proff. Del Gruppo di progettazione del Festival: Roberto Di Carlo; Rossella Di Maria; Simone Di Renzo; Antonio Varanese; Pino De Vivo; Oreste Sbarra; “ motori” dell’ “Orchestra Magliano” , al Comitato Festeggiamenti di San Primiano e al Comune di Larino pe il aver patrocinato l’evento mettendo a disposizione personale e strutture.

Ora, l’invito, è rivolto a tutti coloro vogliano condividere momenti di confronto e scambio culturale

L’appuntamento è in Piazza Duomo a Larino il 16 Maggio 2019, dove, dalle ore 20:00, ai piedi della facciata della Basilica Cattedrale di San Pardo, avrà luogo, condizioni meteo propizie, il Festival Musicale Rassegna dei Gruppi Scolastici, nella sua XVIII Edizione.

In caso di avverse condizioni meteorologiche, ricordiamo che il Festival avrà luogo presso il Cinema Teatro Risorgimento di Larino.