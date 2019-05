Automobilismo, ultimi dettagli per lo Slalom Città di Campobasso – Memorial Gianluca Battistini

Cresce l’attesa per vedere all’opera i piloti in lizza sia per il campionato italiano che per la competizione CEZ. Sabato e domenica a Campobasso è in programma il 27^Slalom Città di Campobasso – Memorial Gianluca Battistini. Negli uffici dell’Aci Sport Molise proseguono le operazioni di controllo delle iscrizioni. Prototipi, formule e vetture turismo saranno chiamate ad affrontare i circa 3,4 chilometri della prova molisana. Come sempre fondamentale la collaborazione delle famiglie di Contrada Mascione che hanno fatto di questo evento una festa dello sport. C’è molta attesa per la giornata di sabato che sarà dedicata alle verifiche sportive e tecniche, ospitate anche quest’anno nel piazzale antistante l’azienda Cantina Valtappino. Sarà possibile assistere alle operazioni di verifica ed ammirare da vicino i dettagli delle auto. Domenica ricognizione e tre manche di gara che assegneranno il successo della corsa ed i punti per la serie tricolore.

Fonte: ufficio stampa