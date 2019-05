Campobasso, vasta operazione antidroga della Polizia: arresti e perquisizioni

Circa 60 agenti, una ventina di mezzi, due unità cinofile, un elicottero da Napoli. Vasta operazione antidroga della Polizia di Campobasso. Alcatraz è stata denominata e ha interessato diverse zone centrali del capoluogo, l’area di San Giovanni, il centro storico e anche l’hinterland, per la precisione Toro. A coordinarla la Procura di Campobasso, con il Procuratore Capo Nicola D’Angelo che guida anche la DDA. Al suo fianco il Sostituto Giuliano Schioppi. Gip Teresina Pepe. A coordinare le operazioni sul campo la Squadra Mobile del dirigente Raffaele Iasi, con l’impiego anche di personale degli altri Uffici della Questura, del Posto Polfer di Campobasso, nonché, appunto, di unità cinofile e del Reparto Prevenzione Crimine di Pescara.

Mezzi e uomini sono partiti dalla Questura alle 5:15, dislocati in vari punti. Due le persone finite in carcere, una ai domiciliari. In sostanza sette le misure cautelari personali e due le misure reali. Effettuati sequestri preventivi di circa cinquantamila euro e di una macchina usata per il rifornimento di droga da San Severo e da Napoli. Le misure a Campobasso e provincia e a Giugliano, in provincia di Napoli. Agenti impegnati anche in Puglia.

25 le persone denunciate per detenzione e spaccio di sostanze stupefacenti. 19 le perquisizioni, una delle quali eseguita a San Severo, un’altra a Castrocaro Terme ed una a Giugliano.

L’indagine è partita dai controlli effettuati a fine maggio dell’anno scorso dalla Squadra Mobile e dalla Polizia Penitenziaria nel carcere di Campobasso, dopo che fu trovata droga, ma anche cellulari che erano stati lanciati o introdotti dall’esterno nei cortili del penitenziario e utilizzati da alcuni detenuti. La droga, per consumo personale o per spacciarla nella casa circondariale e i telefonini per comunicare con i referenti esterni. Il tutto gestito da esponenti di un “clan” familiare in cui il ruolo egemone era delle donne e che a Campobasso si dedicava allo spaccio come unica fonte di sostentamento ed arricchimento.

Seguono aggiornamenti dopo la conferenza stampa in programma alle 10: 30 in Questura, alla presenza del Procuratore Nicola D’Angelo, il Sostituto Procuratore Giuliano Schioppi ed il Dirigente della Squadra Mobile Vice Questore della Polizia di Stato Raffaele Iasi.