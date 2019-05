Due giorni dedicati alla promozione del territorio e delle sue eccellenze valorizzando il meglio dei prodotti attraverso un percorso di gusto, cultura e ospitalità. Tutto pronto per Montenero a tavola, la manifestazione in programma nelle giornate di giovedì 16 e venerdì 17 maggio e inserita nell’ambito dei festeggiamenti in onore della Madonna di Bisaccia. Un vero e proprio villaggio dello street food che proporrà, in una veste nuova e un ricco programma, un evento che ricorda anche quanto realizzato in passato, con l’obiettivo di richiamare in paese presenze anche da fuori regione.

Comune, Pro loco ‘Frentana’, Federazione cuochi, Comitato feste della comunità pastorale della Madonna di Bisaccia e diverse associazioni. Un lavoro di squadra per promuovere il paese e le sue tipicità tra convegni, laboratori, degustazioni di birre e menù tipici a base di prodotti locali, intrattenimento e spettacoli musicali.

Un impegno condiviso per accogliere turisti e visitatori. Di seguito locandine e programma: