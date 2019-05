Statale 85 chiusa al traffico nelle prime ore del mattino alle porte di Venafro. Per cause che accerteranno i Carabinieri, in località Madonnella si è verificato un tamponamento fra due tir che stavano procedendo in direzione Napoli. Uno dei due conducenti è rimasto lievemente ferito. É stato soccorso e medicato dal personale del 118. Sul posto sono intervenuti anche i Vigili del fuoco: oltre a rimuovere i due mezzi dalla carreggiata, hanno dovuto far fronte a una perdita di gasolio dal serbatoio di un tir. Inevitabili i disagi al traffico. Per consentire l’intervento dei Carabinieri e dei Vigili, i mezzi in transito sono stati deviati lungo le strade secondarie.