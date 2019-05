Termoli: violenta lite in periferia, giovane ferito con un coltello. Parapiglia anche in ospedale

Sono in corso gli accertamenti per fare chiarezza su una violenta lite avvenuta ieri nei pressi di un locale della periferia di Termoli. Un giovane della città sarebbe stato colpito con un coltello da un uomo di circa cinquant’anni residente in un centro dell’hinterland. Il parapiglia sarebbe continuato anche al Pronto Soccorso dell’ospedale San Timoteo dove la persona colpita è stata medicata. Del caso si occupa la Polizia che sta acquisendo elementi ed eventuali testimonianze per chiarire la dinamica dei fatti. Un episodio che fa riflettere anche sulle condizioni di sicurezza in cui si trovano a operare i medici della divisione di emergenza dell’ospedale San Timoteo.