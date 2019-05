Termoli, 25 anni di attività per l’associazione culturale Atena

L’Associazione Atena si costituisce nel gennaio del 1994 per volontà di due donne Loredana Vaccaro e Tecla Marcovicchio, musiciste laureate al Conservatorio di Campobasso, con l’intento di promuovere la cultura musicale nel territorio termolese e non solo. Inoltre, l’Associazione, pensata per tutti gli amanti della musica dai piccoli agli adulti, si avvale di altre figure professionali come Franca Lombardi, Michele Di Cecco, Antonio Varanese, Mara Fioriti, Paolo Passerini. Con il compositore Tiziano Albanese è stato possibile il gemellaggio con il Cpm music institute di Milano di Franco Mussida (chitarrista Pfm), trasformando l’Atena in uno spazio didattico pensato per interagire con altre realtà musicali più ampie.

Sono passati 25 anni e in questi anni sono state tante le iniziative portate a termine: tre edizioni del Concorso Nazionale di Musica da Camera; 2 edizioni di ARTinFestival (musica, danza, scultura, installazioni, video); Assisi 2011 – Concerto in Basilica in rappresentanza della Regione Molise; Concerti/Incisioni discografiche /Attività didattica; masterclass con Maurizio dei Lazzaretti, Giorgio Di Tullio, Remo Vinciguerra. Per l’anniversario della Costituzione dell’Associazione il Presidente con il Consiglio di Direzione hanno pensato di organizzare tre Eventi Speciali per i suoi associati e non solo nei giorni 17, 18 e 19 maggio 2019, gratuiti per gli associati e su prenotazione per gli esterni. Venerdì 17 maggio – Fiaba musicale “La storia delle note” (lezione – laboratorio a cura dei Docenti della Scuola Atena per gli allievi dai 5 agli 11 anni) ore 16 (primo turno); ore 17.30 (secondo turno) – presso Scuola Atena. Sabato 18 maggio – Masterclass – “Come diventare un musicista migliore” con Mario Guarini, bassista di Claudio Baglioni, Samuele Bersani, Gino Paoli e tanti altri per gli allievi dai 12 anni in su. Si svolgerà dalle 15 alle 19 presso Auditorium Santa Maria degli Angeli a Difesa Grande. Domenica 19 maggio – Masterclass “Dentro la musica e le parole” con Daniela Terreri, attrice e cantante per Rai e Mediaset di origini molisane per gli allievi di canto e per strumentisti che vorranno migliorare la presenza scenica. Si svolgerà presso l’Auditorium Santa Maria degli Angeli (quartiere Difesa Grande). “Crediamo nella valenza dell’offerta formativa degli eventi che sicuramente saranno motivo di richiamo per musicisti dell’intera regione Molise e delle zone limitrofe di Abruzzo e Puglia”.