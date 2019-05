Agnone. L’ospedale rischia ulteriori tagli, Marcovecchio: pronti a occupare la Trignina

Vogliono crearci un disservizio? E noi faremo altrettanto, occupando la Trignina. Questo in sintesi il messaggio lanciato ai vertici della sanità dal primo cittadino di Agnone Lorenzo Marcovecchio dopo le voci di un possibile ulteriore ridimensionamento di ciò che resta del Caracciolo: già dal mese prossimo, infatti, l’orario del pronto soccorso potrebbe passare da 24 a 12 ore. Significherebbe decretare la morte di un presidio che il riconoscimento di ospedale di area disagiata lo ha ottenuto solo sulla carta. Per questo il sindaco, d’intesa con il comitato “Il Cittadino c’è”, tra le varie ipotesi in campo ha messo anche quella della possibile occupazione della Trignina. Sarebbe la soluzione estrema per attirare l’attenzione su un problema reale che la gente altomolisana e dell’alto vastese vive ogni giorno sulla propria pelle. Tra l’altro un’iniziativa del genere potrebbe trovare piena adesione anche da parte dei tassisti romani e degli allevatori locali, già pronti a manifestare a fine mese sfilando con i loro mezzi lungo le strade altomolisane. Intanto il sindaco Marcovecchio continua a scrivere ai vari rappresentanti istituzionali, chiedendo condivisione e sostegno al documento approvato all’unanimità durante il consiglio comunale del 30 marzo scorso, attraverso il quale non solo si chiede di attivare i servizi previsto dal decreto Balduzzi, ma anche di dare seguito agli accordi di confine con l’Abruzzo: finora se n’è solo parlato ma senza ottenere risultati concreti. Questa lettera-appello il primo cittadino di Agnone l’ha indirizzata tra gli altri al presidente della Repubblica Mattarella e al premier Conte. Ma soprattutto lo ha invitato al presidente della Provincia di Isernia Coia, ai sindaci altomolisani e dell’altovastese, affinché sostengano una battaglia che interessa tutti, non solo Agnone.