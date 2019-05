Come cambia la tradizionale riservatezza con cui venivano protette le indagini giudiziarie al tempo di internet e soprattutto al tempo dei Social, di Facebook, Youtube e Twitter, dove un qualunque utente fake o profilo falso può pubblicare di tutto e su tutti?

Un interrogativo che sconvolge le attuali normative in vigore, dove la legge sembra voler e poter colpire duramente solo i giornalisti e gli organi di informazione registrati, lasciando praterie aperte e spazi incontrollati a chiunque ha voglia di scrivere e diffondere quello che gli pare, senza alcun rispetto per il cosiddetto segreto istruttorio. Per questo è apparso oltremodo significativo e attuale il convegno di studio organizzato dalla Camera Penale di Isernia e dall’Ordine dei Giornalisti del Molise. Al di là di tutto, è emerso che esistono regole da riscrivere e nuove leggi da approvare, i tempi e la comunicazione sono cambiati e bisogna cambiare anche le norme come opportunamente ha sottolineato il presidente del tribunale di Isernia, Di Giacomo. C’è poi la corte suprema, la Cassazione, dove arrivano e devono essere giudicati tutti i numerosi conflitti che sorgono in ogni angolo d’Italia. Corte suprema presente al convegno di Isernia con Luigi Cuomo, isernino e viceprocuratore generale della Cassazione.