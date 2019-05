Isernia. Patriciello incontra amministratori e cittadini: dall’Europa risorse per far ripartire il Molise

“La nostra regione sta morendo: l’economia è al collasso e i presidi dello Stato sul territorio vengono tagliati in continuazione, al punto da mettere seriamente in discussione la stessa autonomia del Molise. Ma dall’Europa possono arrivare risposte concrete, destinate a risollevare le sorti della nostra terra. Le risorse previste per le regioni in difficoltà possono davvero dare fiato alle attività economiche, creando ciò che i cittadini chiedono: lavoro”. Questo in sintesi il messaggio lanciato da Aldo Patriciello, l’eurodeputato di Forza Italia a caccia della riconferma al Parlamento europeo, durante l’incontro con gli amministratori e i cittadini organizzato al comune di Isernia. Patriciello ha riservato un capitolo a parte ai giovani, criticando tra l’altro il reddito di cittadinanza. “In molti – ha detto – ci stanno rinunciando. E non solo per via delle cifre al di sotto delle aspettative o per via di meccanismi per certi versi penalizzanti. In realtà ciò che i giovani vogliono è il lavoro, non l’assistenzialismo. Bisogna sostenere le imprese per creare lavoro, questa norma non è la soluzione”.