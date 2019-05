Acquedotto Molisano Centrale, a inizio giugno si allaccia il Comune di Larino

Un’opera attesa da anni che riguarda il futuro del Basso Molise. Passi necessari e significativi e non pochi ritardi per l’Acquedotto Molisano centrale che porterà l’acqua delle sorgenti del Biferno fino alla costa superando disagi e carenze idriche.

Ora è previsto per inizio giugno l’allaccio della rete idrica del comune di Larino al nuovo Acquedotto.

Sono terminati da pochi mesi i lavori di realizzazione di allaccio da parte di Molise Acque al nuovo serbatoio “Monte Arone”.

Gli interventi a carico del Comune, realizzati con un finanziamento regionale di trecentomila euro termineranno a fine mese e permetteranno il collegamento della rete idrica comunale al nuovo serbatoio dell’ente regionale, l’allaccio del serbatoio “Monte Arone” al vecchio serbatoio di Molise Acque.

Questo consentirà di servire anche la parte alta di Larino con la predisposizione di pompe di sollevamento e un ampliamento della portata idrica dal serbatoio “Colle Carbone” per migliorare l’erogazione dell’acqua nella zona del piano insediamenti produttivi alle piane di Larino.

In una nota l’amministrazione comunale ha espresso ampia soddisfazione per il completamento di un’opera attesa da tanti anni. Finalmente – ha affermato il sindaco Pino Puchetti – i cittadini potranno usufruire di un’acqua di assoluta qualità in quanto proveniente dalle sorgenti del Matese. Nell’occasione – ha concluso il sindaco di Larino – è doveroso ringraziare tutti i soggetti coinvolti in questo progetto, in particolare la Regione e Molise Acque”.