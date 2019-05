Isernia. Il sindaco d’Apollonio riassegna le deleghe agli assessori comunali

Questa mattina, con proprio decreto, il sindaco di Isernia, Giacomo d’Apollonio, ha conferito le deleghe al vicesindaco e agli assessori della nuova giunta municipale. Queste le rispettive materie di competenza:

CESARE PIETRANGELO: Lavori pubblici – Infrastrutture – Urbanistica – Edilizia pubblica e privata – Manutenzione edifici comunali – Toponomastica – Rete idrica e fognaria – Rete gas metano – Tutela paesaggistica del territorio.

DOMENICO CHIACCHIARI: Ambiente – Dissesto idrogeologico – Raccolta e smaltimento rifiuti – Verde e parchi urbani – Decoro e arredo urbano –– Illuminazione pubblica – Efficientamento energetico – Manutenzione rete viaria – Politiche per le borgate.

LINDA DALL’OLIO: Risorse umane – Rapporti con le parti sindacali – Commercio e attività produttive – Fiere e mercati – Trasporti e mobilità – Ordinamento istituzionale – Innovazione, nuove tecnologie e smart city – Politiche per il centro storico – Cimiteri – Rapporti con l’Atem.

SONIA DE TOMA: Istruzione e politiche educative – Servizi per l’infanzia – Mense scolastiche – Formazione professionale – Trasporto scolastico – Biblioteche.

PIETRO PAOLO DI PERNA: Turismo e marketing territoriale – Politiche per il lavoro – Servizi sociali alla persona – Politiche per la famiglia – Politiche per l’integrazione – Rapporti con associazioni di volontariato – Politiche per la casa – Servizio civile.

EMANUELA GUGLIELMI: Affari legali e contenzioso – Contratti – Valorizzazione del patrimonio– Servizi elettorali e demografici – Relazioni con il pubblico – Rapporti con l’Università – Rapporti con il Consiglio comunale – Istituti di partecipazione democratica – Pari opportunità.

EUGENIO KNIAHYNICKI: Cultura – Pianificazione eventi e manifestazioni – Rapporti con la Pro loco – Programmazione attività dell’Auditorium – Museo civico e siti archeologici – Progetti comunitari, cooperazione internazionale, gemellaggi e partenariati – Protezione civile.

MARIA ANTONELLA MATTICOLI: Sport – Impianti sportivi – Rapporti con l’associazionismo sportivo e giovanile – Politiche giovanili – Traffico, sosta, parcheggi e segnaletica.