Personale della Squadra Mobile ha denunciato all’Autorità Giudiziaria un 63enne, residente in un Comune della Provincia, per lesioni personali e minacce aggravate. La vittima, un 73enne, stava pascolando il proprio gregge di ovini su un terreno di proprietà di suoi familiari quando alcuni capi, sfuggendo al suo controllo, si erano allontanati e avevano invaso un terreno attiguo. L’uomo si era attivato immediatamente per recuperare gli ovini ma, dopo poco, era stato raggiunto dal 63enne, proprietario del terreno, che brandiva un bastone. L’aggressore, con mossa istantanea, aveva gettato del liquido addosso al pastore e, mostrando un accendino, aveva minacciato di dargli fuoco insieme al gregge. Si era, poi, allontanato forse perché sorpreso dalle urla della vittima, che aveva subito avvertito un fortissimo bruciore agli occhi.

Il pastore aveva dovuto far ricorso alle cure del locale Pronto Soccorso per una forte irritazione agli occhi ed alle vie aeree superiori causata dal liquido di cui erano intrisi i vestiti, risultato essere benzina. Grazie anche alle informazioni raccolte dal personale della Squadra Volanti dell’Ufficio Prevenzione Generale e Soccorso Pubblico della Questura, intervenuto presso il Pronto Soccorso, gli agenti della Squadra Mobile sono riusciti ad individuare e rintracciare il responsabile, che ora dovrà rispondere davanti al Giudice dei reati commessi.