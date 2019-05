Il professore Luca Brunese Ã¨ il nuovo rettore dell’UniversitÃ  degli studi del Molise

Il Professore Luca Brunese, 53 anni, sposato con due figli, è il nuovo rettore dell’Università del Molise e resterà in carica per i prossimi sei anni.

Brunese, già presidente della facoltà di medicina e chirurgia, ricopre anche l’incarico di Presidente della sezione diagnostica per immagini in oncologia medica della società italiana di radiologia medica.

Il nuovo rettore ha vinto di misura la sfida con il professore Raffaele Coppola totalizzando 168 preferenze rispetto alle 152 del suo competitor.

La proclamazione del nuovo rettore da parte del decano dell’Università Donato Vito Casamassima e del direttore generale Valerio Barbieri è avvenuta in tempo reale negli uffici del rettorato