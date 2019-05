Dieci giorni e andrà in scena in Molise il 27^ Slalom Città di Campobasso – Memorial Gianluca Battistini. La gara automobilistica targata Automobile Club Campobasso e famiglia Battistini sarà valida come seconda prova del Campionato Italiano Slalom e terza tappa del Cez “Central European Zone”.

Lo staff dell’Aci sta limando i dettagli della kermesse che accenderà i riflettori nazionali ed internazionali sul Molise, come ha dichiarato anche il presidente Luigi Di Marzo: “Ci aspettiamo anche quest’anno un buon numero di adesioni. I piloti arriveranno da ogni parte d’Italia; aspettiamo anche i campioni europei. Sarà una manifestazione sportiva che inciderà anche sul turismo e sull’economica del territorio, con numerose strutture ricettive già prenotate”. In questi anni l’ACI Campobasso ha svolto i Corsi di formazione per Ufficiali di Gara con qualifiche di Commissari di Percorso, Verificatori Tecnici e Verificatori Sportivi. I neo-ufficiali lo scorso anno sono stati coinvolti nello Slalom e nel Rally del Molise. “È un supporto dal quale non si può prescindere, per organizzare una manifestazione di qualità. Abbiamo trasformato dei semplici appassionati in protagonisti di queste manifestazioni. – spiega Di Marzo – Inoltre questo ci ha permesso di abbassare i costi dello staff; avere del personale qualificato sul posto evita le spese di trasferta”. Tre le manifestazioni organizzate dall’ Automobile Club Molise lo Slalom Città di Campobasso – Memorial Gianluca Battistini, il Rally del Molise e lo Slalom di Macchiagodena. Le kermesse rientrano nel Patto per lo Sviluppo del Molise, la Regione crede nell’automobilismo come mezzo di promozione turistica del territorio. Il presidente dell’ACI Molise: “Il Rally del Molise è un’altra grande scommessa che abbiamo ripristinato. Nel 2019 la gara sarà valida come Coppa Italia. Da ventisette anni organizziamo lo Slalom Città di Campobasso – Memorial Gianluca Battistini, per il Rally quest’anno sarà la ventiquattresima edizione, questi numeri testimoniano come il movimento automobilistico molisano sta crescendo”.

Fonte, Ufficio stampa