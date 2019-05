Fornelli. Inaugurato il nuovo polo scolastico in località Bivio

È stato un grande giorno di festa per la comunità di Fornelli, ma non solo. L’inaugurazione del nuovo polo scolastico in località Bivio, destinato all’infanzia e alla primaria, corona anni di impegno da parte del Comune nel garantire ai bambini la possibilità di studiare e crescere in edifici sicuri e confortevoli. Alunni, cittadini, autorità: in tanti hanno preso parte alla cerimonia, affiancando il sindaco Giovanni Tedeschi durante il simbolico taglio del nastro. Tra loro anche il dirigente scolastico Ilaria Lecci. Una struttura bella a vedersi, moderna e che per certi versi ricorda i campus americani. Naturalmente è antisismica, in piena sintonia con la normativa aggiornata al 2018. È a un solo piano, con la struttura portante in cemento armato, mentre per alleggerire la copertura è stato impiegato il legno. Il progetto, curato dall’ingegnere Roberto Buccini, si ispira al concetto della piazza. E sulla nuova scuola di Fornelli, è intervenuto anche Michele Iorio. Fu lui, da presidente della Regione a finanziare l’opera. “L’inaugurazione – ha commentato – mi gratifica dei sacrifici e del lavoro svolto. Il governo da me guidato e tanto osteggiato e criticato per sperpero di denaro pubblico da oppositori ma anche da attuali colleghi di schieramento, oggi trova soddisfazione nell’osservare l’espressione di tranquillità sui volti della popolazione, consapevole – ha concluso Iorio – che i loro figli potranno usufruire di un edificio sicuro”.