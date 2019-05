Nella mattinata di ieri, nel corso della Messa presso la Chiesa Santa Maria Assunta di Carovilli, i Carabinieri hanno ricordato i Vice Brigadieri Antonio Caccia e Antonio Campopiano, deceduti nell’espletamento del servizio il 5 maggio del 1999 in un tragico incidente stradale. Alla commemorazione hanno preso parte anche il Sindaco di Carovilli, Antonio Cinocca, i familiari dei due Carabinieri e numerosi cittadini. Una cerimonia semplice ma carica di significato spirituale in cui gli uomini dell’Arma ed i cittadini si sono riuniti in preghiera in ricordo dei militari che hanno perso la vita mentre svolgevano il servizio in favore della comunità.