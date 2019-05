Isernia. Progetto della Smaltimenti Sud e Isis Majorana-Fascitelli per realizzare una rivista scientifica

Una giornata diversa dal solito ma che ha riscosso grande interesse tra gli studenti dell’Isis Majorana-Fascitelli di Isernia. Nell’ambito di un progetto promosso dalla Smaltimenti Sud – finalizzato alla realizzazione di una rivista scientifica imperniata sulle tematiche ambientali – i ragazzi hanno avuto l’opportunità di visitare l’impianto di selezione dei rifiuti di Pozzilli: “A nostro avviso – ha commentato Maria Valerio, titolare di Smaltimenti Sud – Maria Valerio – l’informazione rappresenta il primo passo per migliorare il servizio della raccolta differenziata. Non siamo andati noi nelle scuole per una semplice lezione sulla raccolta differenziata. Gli studenti infatti hanno avuto la possibilità di seguire un percorso, che avrà come punto di arrivo la realizzazione di un giornalino, che riporterà articoli interamente dedicati a tale tematica”. Il giornalino sarà naturalmente realizzato con carta riciclata: “Questa – ha detto Valentina Grano, referente del progetto – è stra una tappa importante del progetto di collaborazione tra l’Isis Majorana-Fascitelli e la Smaltimenti Sud. L’iniziativa è importante soprattutto per sensibilizzare le generazioni future sulla valorizzazione della raccolta differenziata. Ed è anche l’occasione per far conoscere loro le realtà che, nel nostro territorio, operano in tal senso”. Grazie anche a un seminario, i ragazzi hanno potuto comprendere in che modo rifiuti e materiali vengono riciclati e riutilizzati. Hanno relazionato Gennaro Galdo (responsabile della comunicazione Consorzio Imballaggi alluminio) e Valentina Rè, responsabile dell’area tecnica di Ricrea (consorzio Nazionale riciclo e recupero imballaggi acciaio).