Ultimo consiglio comunale della consiliatura targata Angelo Sbrocca, che si è chiuso con l’approvazione del progetto definitivo per l’ampliamento e la riqualificazione del cimitero di Termoli, che da molti anni soffre per problemi legati al numero dei loculi, insufficienti per l’esigenze della popolazione. Il progetto è legato a un project financing per importo di 14 milioni di euro e prevede 1300 nuovi loculi. L’ordine del giorno è stato approvato all’unanimità dei consiglieri di maggioranza presenti, mentre quelli di minoranza non hanno partecipato al voto. In particolare Nick Di Michele dei 5 Stelle e Daniele Paradisi di Liberatermoli hanno lamentato l’assenza di documentazioni sul progetto e hanno criticato l’urgenza di dover approvare a tutti i costi il progetto nell’ultimo consiglio utile. Il sindaco Angelo Sbrocca ha spiegato di aver rispettato i tempi e le indicazioni del codice degli appalti e di aver dato seguito a una conferenza di servizi, che ha ottenuto tutti i pareri positivi e che altrimenti sarebbe scaduta.

Ultimo consiglio comunale, dunque, con molte assenze. In primis tra i banchi della maggioranza, con Michele Barile e Timoteo Fabrizio che hanno deciso di candidarsi con il centrodestra. Come loro anche il consigliere Vincenzo Sabella, che però in consiglio si è presentato, ha fatto segnare la presenza per poi alzarsi e andar via ancora prima che iniziasse la discussione. Assente ovviamente anche l’assessore Enzo Ferrazzano che si è dimesso dalla giunta in concomitanza della sua candidatura in una lista a sostegno del centrodestra. Nella minoranza assenti invece i consiglieri Remo Di Giandomenico e Francesco Roberti, quest’ultimo candidato sindaco per il centrodestra