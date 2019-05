Giornata mondiale per la libertà di stampa, presidio anche in Molise. L’allarme: Tv e giornali a rischio chiusura

Anche i giornalisti del Molise hanno aderito alla Giornata mondiale per la libertà di stampa che si celebra il 3 maggio. Una delegazione del Consiglio direttivo dell’Ordine dei giornalisti ha organizzato una iniziativa di sensibilizzazione, a Campobasso, in piazza municipio per denunciare la gravissima situazione in cui si trova il settore dell’editoria molisana. Un grido d’allarme, l’appello alle istituzioni affinché si metta mano ad un problema che ha assunto i connotati della vera emergenza. Nel corso dell’iniziativa è stato rinnovato l’appello alla Regione a sbloccare i fondi destinati all’editoria, fondi bloccati da anni e che rappresenterebbero una boccata di ossigeno per le imprese editoriali ormai allo stremo. A rischio decine e decine di posti di lavoro. Una situazione gravissima della quale si sta occupando Giuseppe Di Pietro, presidente di Assostampa Molise, il sindacato dei giornalisti, impegnato in prima linea in favore della categoria.