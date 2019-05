A Campobasso torna lo Slalom in ricordo di Gianluca Battistini

Il mese di maggio per gli appassionati, molisani e non solo, delle quattro ruote vuol dire Slalom Città di Campobasso – Memorial Gianluca Battistini. Il 18 e 19 maggio le curve della “gildonese” ospiteranno la ventisettesima edizione della gara organizzata dall’Automobile Club Campobasso in collaborazione con la famiglia Battistini, Anche quest’anno la kermesse molisana mette in palio punti per il Campionato italiano di specialità e per la competizione continentale, ma i driver sanno che si corre anche in ricordo di un pilota che ci ha lasciato troppo presto. Gianluca Battistini aveva una grande passione per i motori e forse un futuro promettente nel panorama automobilistico nazionale, ma la sua vita è stata spezzata troppo presto. La mamma Tecla, il papà Renzo ed il fratello Andrea non potevano trovare modo migliore per ricordare Gianluca, la gara automobilistica della sua città si corre nel suo ricordo.

Lo Slalom Città di Campobasso – Memorial Gianluca Battistini in questi anni è cresciuto. L’Aci Molise si è impegnata a trasformare una gara regionale in nazionale fino a farla diventare continentale. Questo ha permesso alla seconda regione più piccola d’Italia di farsi conoscere tramite lo sport. In questi primi ventisette anni di gare le iscrizioni sono cresciute edizione dopo edizione. Sport e turismo si confermano un binomio vincente, il 18 e 19 maggio a Campobasso arriveranno i driver accompagnati dai loro staff di meccanici e più di qualcuno dalle famiglie. Un fine settimana in cui le strutture ricettive saranno occupate, un’occasione per molti di scoprire le bellezze culturali e gastronomiche molisane.

Tutto questo è lo Slalom Città di Campobasso –Memorial Gianluca Battistini: un appuntamento sportivo, l’occasione per ricordare ed un evento turistico.

Fonte, Ufficio stampa