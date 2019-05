Un primo maggio significativo quello vissuto da un gruppo di ex lavoratori della Ittierre: oggi si sono incontrati al museo del Paleolitico di Isernia per dire alle istituzioni che non vogliono assistenzialismo, ma un’opportunità di lavoro. Il progetto che prevede il loro ricollocamento nel settore dei beni culturali è stato presentato già da un pezzo, ma ad oggi nulla è stato fatto per attuarlo. Di qui l’idea di organizzare una visita guidata al sito preistorico della pineta, una sorta di corso di formazione per apprendere i segreti del mestiere. Nel frattempo la protesta dell’Assemblea Permanente Ex Lavoratori in Lotta va avanti. Oltre a chiedere chiarimenti “sui fondi della mobilità, spettanti per legge – ha detto il portavoce Emilio Izzo – ribadiremo la nostra volontà di puntare alla vendita diretta della merce giacente nei magazzini della Ittierre. Lo faremo portando la nostra protesta in tribunale. Intanto ora siamo qui al Paleolitico per parlare di lavoro che ci sarebbe ma non ti danno, di possibilità mancate, di attenzione al patrimonio culturale pubblico nonostante le condizioni non siano delle più felici e propizie. Lo faccio lavorando, così come si conviene a chi fortunatamente un lavoro ce l’ha, proprio il giorno della festa per chi ce l’ha, il lavoro, lo faccio insieme a chi il lavoro lo ha perso e si danna per riaverlo, con quegli ex lavoratori aderenti alla LeD – Assemblea Permanente Ex Lavoratori in Lotta i quali, piuttosto che un’assistenza gratuita, restano in attesa di quei 5 mesi di mobilità in deroga ad essi dovuta per legge e che vorrebbero investire in un nuovo lavoro per non essere di peso a nessuno! Una dimostrazione di serietà e dignità non comune, una volontà ferrea di continuare ad essere utili a se stessi e alla società tutta, occupandosi per il futuro proprio del settore dei beni culturali, proprio ad esempio, di quell’importante sito preistorico di Isernia La Pineta. Un’assemblea anormale, una visita guidata al sito per apprendere i rudimenti del mestiere e farlo come augurio proprio nel giorno che si spera possa essere da dopodomani quella festa dei lavoratori alla quale riagganciare i propri destini e quelli dei loro familiari!”.