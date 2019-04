Rinascono le Carresi del Basso Molise. A San Martino vincono i Giovanotti – VIDEO

L’anno della rinascita per le Carresi del Basso Molise e uno scatto di orgoglio identitario per le comunità che dopo varie vicissitudini possono riabbracciare una tradizione millenaria. A San Martino in Pensilis la corsa dei carri trainati dai buoi in onore di San Leo ha ricucito un percorso spezzato e frutto di un impegno condiviso e consapevole. Un evento organizzato in sicurezza che si è svolto senza incidenti richiamando in tanti in paese per seguire la Carrese in onore di San Leo.

A raggiungere per primi l’arco di Porta San Martino sono stati i Giovanotti al termine di una corsa regolare e appassionante.

I giallorossi sono partiti primi, come stabilito dall’ordine dell’ultima manifestazione che ha registrato un arrivo, poi i Giovani e quindi i Giovanissimi.

Prima di raggiungere la partenza dello sfilauturo i tre carri hanno ricevuto la benedizione del parroco, don Nicola Mattia percorrendo poi a ritroso il tragitto. Otto chilometri e mezzo con la caratteristica del cambio dei buoi a meta percorso fino alla parte finale di via Marina e l’arrivo nel cuore del paese.

Imponente il piano di sicurezza predisposto per consentire lo svolgimento della manifestazione.

Nella Carrese, nelle carresi, si intrecciano la storia, l’identità, l’anima di tre comunità del Basso Molise che ora possono ricominciare a vivere e a condividere il senso più profondo di questi eventi comunitari che rappresentano un fatto sociale totale unendo anche le generazioni. Prossimo appuntamento, il 3 maggio a Ururi, con la Carrese in onore del Sacro Legno della Croce. A Portocannone il lunedì dopo la Pentecoste, 10 giugno, con la corsa dedicata alla Madonna di Costantinopoli.