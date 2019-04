I Carabinieri della Compagnia di Isernia unitamente ai militari del Nucleo Ispettorato del Lavoro hanno effettuato verifiche e ispezioni in diversi locali notturni presenti nella provincia. Obiettivo dell’Arma era quello di verificare la regolarità delle attività su tutti i fronti, da quello igienico sanitario a quello del rispetto delle norme sulla sicurezza sul lavoro, senza ovviamente dimenticare la regolarità dei contratti e delle licenze. L’operazione ha permesso di deferire all’Autorità Giudiziaria un esercente per omessa redazione del documento di valutazione dei rischi.

Isernia. Controlli dei Carabinieri del NIL in provincia

I Carabinieri del Nucleo Ispettorato del Lavoro di Isernia, in collaborazione con i militari dei reparti territoriali, nel corso del servizio teso a verificare la corretta applicazione della normativa sulla sicurezza nei luoghi di lavoro, hanno eseguito una verifica presso un cantiere edile della provincia. Dal controllo ispettivo, i militari hanno denunciato alla competente Autorità Giudiziaria l’amministratore della ditta per la mancata redazione del documento che riguarda il piano di montaggio uso e smontaggio del ponteggio.