Pozzilli. Il saio delle stimmate di Padre Pio fa tappa tra i pazienti del Neuromed

Una giornata significativa, emozionate, quella vissuta dai fedeli, dai pazienti e dal personale del Neuromed. La veste che Padre Pio indossò il 20 settembre del 1918, il giorno in cui il santo ricevette le stimmate, ha fatto tappa nelle corsie della clinica di Pozzilli. Una scelta non casuale: questo ospedale è un luogo di sofferenza, tra l’altro a pochi passi dal convento di Venafro, dove il frate di Pietrelcina visse dei giorni critici, forse tra i più difficili della sua vita. Dopo la messa celebrata dal vescovo di Isernia-venafro, monsignor Camillo Cibotti, il saio delle stimmate è stato portate nelle corsie della clinica. E grande è stata l’emozione per il direttore sanitario del Neuromed, Orazio Pennelli, tra l’altro pronipote del santo di pietrelcina. Fu proprio Padre Pio a suggerirgli di diventare medico.