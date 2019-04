COLLETORTO. Uno scatto singolare per un evento che di certo non capita tutti i giorni. Quello di una cicogna immortalata in bella vista su un traliccio della pubblica illuminazione nel Comune di Colletorto. La foto sta facendo il giro del web tra stupore e meraviglia. A quanto pare le cicogne preferiscono i pali della luce ed è proprio qui che spesso, in sostanza, decidono di mettere su famiglia, costruendo i loro nidi. Un’immagine di buon auspicio ma anche una riflessione che, tra quanti hanno notato la foto, viene suggerita dal vescovo della Diocesi di Termoli-Larino, Gianfranco De Luca. “È un segnale che arriva dal Cielo”.