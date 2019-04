Infortuni mortali sul lavoro, Molise maglia nera. Nelle due province la piÃ¹ alta incidenza degli incidenti

Aree povere e svantaggiate, dove il lavoro è spesso un obiettivo irraggiungibile. Ma anche le zone nelle quali, in percentuale, di lavoro si muore di più. Crotone, Isernia e Campobasso sono le province d’Italia con la più elevata incidenza di infortuni mortali.

A renderlo noto lo studio effettuato dall’osservatorio statistico dei consulenti del lavoro, che ha disegnato la mappa delle cosiddette morti bianche.

Un dato confermato dall’Inali, che a livello regionale colloca il Molise al secondo posto per incremento degli incidenti, con un più 2,4% alle spalle del Friuli Venezia Giulia.

Ma sono le province e le città del sud a pagare il dazio più alto. Crotone con più di 6 incidenti mortali ogni mille, seguito da Isernia con il 5,9 per mille e da Campobasso con il 4,7.

Il maggior numero di vittime si registra tra gli uomini, due incidenti mortali ogni mille rispetto allo 0,3 delle donne e tra i lavoratori con oltre 54 anni. In crescita i decessi tra i lavoratori stranieri, con un più 6,7 per cento rispetto a due anni fa e dei giovani

Con questo quadro, sindacati e associazioni si preparano a festeggiare il primo maggio in una regione dove il lavoro è un tema delicatissimo. Tasso di disoccupazione ai massimi storici, contratti irregolari e spesso in nero quando il lavoro c’è, condizioni di sicurezza non sempre rispettate.

Per l’arcivescovo di Campobasso Giancarlo Bregantini, una sfida sociale anche per l’azione pastorale. Bregantini ha richiamato la Evangelii Gaudium di Papa Francesco nella quale è scritto che il lavoro deve essere un’opportunità per affermare la dignità della persona e la sua capacità di collaborare all’opera creativa di Dio. Un lavoro che diventi libero, creativo, partecipativo e solidale, l’esortazione del Pontefice.

Ma, intanto, nel 2019, una delle tante classifiche negative che pone indietro la nostra regione sta lì a ricordare che il lavoro in Molise non solo si perde o non si trova. Ma quando c’è mette ancora molte persone a rischio della stessa vita.