Sarà una sfida a due per la carica di sindaco a Campomarino, dopo dieci anni di amministrazione Cammilleri. Da una parte Luciano De Luca per il Movimento Cinque Stelle, dall’altra Pier Donato Silvestri con una lista civica che si rifà ai valori del centrodestra. Non ci sarebbe nulla di strano, se non fosse che il centrosinistra è sparito dai radar e non parteciperà alla competizione elettorale di fine maggio. Nelle ultime ore si erano diffuse diverse versioni su un accordo prima sul nome di Alessandro Di Labbio, ex amministratore e poi su quello di Giuseppina Occhionero, deputata di Leu. Proprio la parlamentare di Campomarino ha voluto chiarire – con una nota – di non aver mai pensato a una sua lista personale, ma di aver accolto l’invito di amici ed esponenti, sostenuta anche dal Partito Democratico, solo nel momento in cui si era capito che alcuni dei nomi proposti non avrebbero trovato un ampio consenso. Si è quindi tentata una mediazione, ma l’accordo all’ultimo momento è saltato. “Sono venuti meno i margini per la tenuta di un quadro politico al quale si era lavorato anche con l’impegno in prima persona del segretario regionale del Pd – ha commentato la Occhionero – E’ del tutto evidente che in paese serve un lungo e paziente lavoro per riportare serenità e coesione nel centrosinistra. Anche per il raggiungimento di questo obiettivo, sento di poter garantire ai tantissimi miei concittadini che oggi avvertono questo senso di smarrimento e di delusione – ha continuato la parlamentare di Leu – che sarò a disposizione di chiunque voglia e avverta la necessità di ricostruire rapporti e dare un’area politica di riferimento”.