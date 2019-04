Tutte ammesse le liste che concorreranno alle elezioni comunali di Campobasso del 26 maggio. La Commissione elettorale circondariale ha completato le verifiche sulla regolarità delle procedure seguite per la presentazione dalle quali non sono emersi problemi. Ieri pomeriggio, a palazzo San Giorgio, è stato anche sorteggiato l’ordine sulla scheda elettorale dei candidati sindaco e dei simboli delle liste ad essi collegati.

Il primo è Orlando Iannotti, candidato con la lista dei Forconi, secondo Antonio Battista, candidato del centrosinistra. L’ordine delle liste che lo sostengono è il seguente: La Sinistra per Campobasso, CentroDemocratico, Partito democratico. Terzo Roberto Gravina, Movimento 5Stelle, quarta Paola Liberanome, sostenuta dalla lista civica Io amo Campobasso, quinta Maria Domenica D’Alessandro, candidata del centrodestra. Sulla scheda elettorale l’ordine delle liste è il seguente: Popolari, E’ ora, Fratelli d’Italia, Forza Italia, Lega.

La campagna elettorale ora può partire ufficialmente per i circa trecento candidati, un numero nettamente inferiore rispetto alle amministrative del 2014. In quella occasione scesero in campo in cinquecento. Undici le liste in competizione oltre a quella per l’elezione del consigliere aggiunto composta da cittadini extracomunitari.

Nei comuni al di sopra dei 15mila abitanti, come Campobasso, è previsto il turno di ballottaggio nel caso in cui il

candidato sindaco più votato non abbia raggiunto il 50 per cento dei voti più uno. L’eventuale turno di ballottaggio è previsto due settimane dopo, quindi il 9 giugno.