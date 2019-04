Isernia. Violenza di genere, campagna di sensibilizzazione dell’associazione “Parla con me”

Le leggi da sole non bastano per contrastare la violenza di genere. Occorre un cambio deciso di mentalità, che parta dalle famiglie. In altre parole è di fondamentale importanza puntare decisi sulla prevenzione. Quando interviene il legislatore, infatti, significa che il danno ormai è stato fatto. Questo – in sintesi – il messaggio lanciato durante l’incontro dal titolo: “Adesso so chi sei”, organizzato nell’aula consiliare del Comune di Isernia. Un’occasione, questa, per saperne di più sulla campagna di sensibilizzazione che sta portando avanti l’associazione “Parla con me”, presieduta da Tina Grassini. Per il consigliere regionale Filomena Calenda la strada da fare è ancora lunga e difficile, ma per ottenere risultati è importante fare molta formazione, a partire dalle scuole. Ma per fare tutto questo è necessario stanziare maggiori risorse.