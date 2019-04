Isernia. Spaccio di droga, ordinanze di custodia cautelare per tre nigeriani

I Carabinieri del Nucleo Operativo e Radiomobile della locale Compagnia hanno eseguito una misura cautelare di divieto di dimorain questo comune nei confronti di un cittadino extracomunitario di origine nigeriana, attualmente ristretto in un carcere dell’Italia centrale, per concorso in spaccio di droga. Anche per altri due suoi connazionali è stata emessa la medesima ordinanza ma, attualmente, si sono resi irreperibili. I provvedimenti, scaturiti da indagini svolte daimilitari del citato Nucleo, erano tesi a bloccare l’attività di spaccio che si protraeva nei pressi della locale stazione ferroviaria e terminal bus. Qui avveniva la cessione della sostanza stupefacente del tipo hashish e marijuana nei confronti di giovani sia locali che delle zone limitrofe all’hinterland pentro, senza risparmiare i minori. Le ricerche degli altri due nigeriani continuano senza sosta da parte dei militari dell’Arma.

Isernia. I Carabinieri segnalano un giovane per possesso di marijuana

A Isernia, i Carabinieri del Nucleo Operativo e Radiomobiledella locale Compagnia hanno proceduto al controllo di un giovane locale, che si trovava a piedi nel centro cittadino. La perquisizione personale portava al ritrovamento di un involucro contenentemarijuana. La dose rinvenutaè stata sottoposta a sequestro mentre il giovane è stato segnalato per detenzione di stupefacente per uso personale.

Isernia. Controlli agroalimentari da parte dei Carabinieri Forestali

Continuano i controlli agroalimentari da parte dei Carabinieri Forestali su tutto il territorio della provincia di Isernia. I militari della locale Stazione Carabinieri Forestale unitamente al personale del NucleoInvestigativodi Polizia Ambientale e Forestaledi Isernia hanno controllato un’attività commerciale del luogo, riscontrando varie carenze sui prodotti in vendita del tipo:mancanza della tracciabilità dei prodotti eetichette illeggibili, sbagliate o mancanti delle indicazioni obbligatorie su alcune confezioni. In considerazione di ciò, il titolare veniva sanzionato amministrativamente per un importo complessivo di circa venticinquemila euro, nonché il sequestro di alcuni prodotti.