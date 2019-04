Comunali a Santa Croce, escluse le liste di D’Ambrosio e Petruccelli. Ora Florio punta al quorum

Colpo di scena alle elezioni comunali di Santa Croce di Magliano. Due delle tre liste presentate sarebbero state escluse dalla competizione a causa di alcune irregolarità. Si tratta della lista “Patto Democratico” guidata dal sindaco uscente Donato D’Ambrosio e “Santa Croce rinasce” capeggiata dal consigliere di minoranza uscente Antonio Petruccelli. A questo punto, salvo novità, resterebbe in lizza una sola lista, quella dell’ex sindaco Alberto Florio “Insieme per Santa Croce” ma per essere eletto bisognerà raggiungere il quorum del cinquanta per cento più uno degli aventi diritto al voto, compresi i residenti all’estero. In caso contrario, il Comune sarà commissariato.