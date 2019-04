Sono scaduti a mezzogiorno i termini per la presentazione delle liste per le amministrative del 26 maggio. A Campobasso sono cinque i candidati alla carica di sindaco, 11 le liste presentate, oltre a quella per l’elezione del consigliere aggiunto composta da cittadini extracomunitari.

Al primo piano di palazzo San Giorgio, il via vai degli addetti alla presentazione delle liste, con la sala del segretario comunale presa d’assalto da giornalisti e operatori. Lungo i corridoi molti volti noti, consiglieri comunali uscenti, esponenti politici ma anche volti nuovi, persone che per la prima volta si affacciano al mondo della politica locale.

Cinque i candidati alla carica di sindaco: Roberto Gravina, sostenuto dalla lista del Movimento 5 Stelle, Antonio Battista, sindaco uscente. Tre le liste che appoggiano la sua candidatura: Partito democratico, Centro Democratico e La Sinistra per Campobasso.

Il candidato sindaco del centrodestra è Maria Domenica D’Alessandro, sostenuta da cinque liste: Lega, Forza Italia, Fratelli d’Italia, E’ ora e Popolari per l’Italia. Paola Liberanome è invece candidata alla carica di primo cittadino con la lista Io amo Campobasso, mentre Orlando Iannotti è il candidato della Lista movimento politico Forconi.

Sono circa trecento gli aspiranti consiglieri comunali, numero nettamente inferiore rispetto alle passate amministrative, quando i candidati erano 511. Basti pensare che solo Battista, all’epoca, era sostenuto da ben 11 liste. Un dato che la dice lunga sulla situazione politica attuale e sulla sfiducia dei cittadini nei confronti della politica.