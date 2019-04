Sono quasi ventinovemila i cittadini chiamati a rinnovare l’amministrazione comunale di Termoli, il centro più popoloso del Basso Molise. Quattro i candidati alla carica di sindaco con sistema maggioritario a doppio turno. Verrà eletto alla prima tornata chi raggiungerà la maggioranza assoluta, ovvero la metà più uno dei voti validi; in caso contrario si andrà al secondo turno con il ballottaggio tra i candidati che hanno ottenuto più voti così come previsto nei Comuni con più di quindicimila abitanti.

L’uscente Angelo Sbrocca conferma la ricandidatura in una coalizione di centrosinistra appoggiata da quattro liste: Partito Democratico, Unione per il Molise, Vota per te – Sbrocca Sindaco e Italia in Comune.

Il candidato dello schieramento di centrodestra è il consigliere di opposizione uscente, Francesco Roberti, sostenuto da sei liste: Forza Italia, Fratelli d’Italia, Lega, Popolari per l’Italia, Diritti e Libertà Molise e Siamo nel futuro di Termoli. Roberti potrà contare anche sull’appoggio di Remo Di Giandomenico che ha deciso di non partecipare alla competizione come candidato sindaco e, in una nota, ha condiviso il programma e ha ufficializzato il sostegno in tutta la campagna elettorale.

Marcella Stumpo, unica donna aspirante alla fascia tricolore, guida la lista Termoli Bene Comune – Rete della Sinistra termolese.

Il candidato sindaco del Movimento 5 Stelle è il portavoce comunale uscente, Nicola Di Michele.

Negli ultimi giorni Antonio D’Ambrosio, possibile candidato sindaco di una coalizione civica, ha deciso di non partecipare. Tutte le formazioni sono state presentate in municipio dove i dipendenti dell’ufficio elettorale hanno avviato i controlli.

Termoli si prepara così a scegliere il sindaco che guiderà la città adriatica nei prossimi cinque anni.