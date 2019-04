Una riunione – quella organizzata l’altro giorno a Isernia dall’assemblea permanente di Lavoro e Dignità – servita soprattutto per fare il punto della situazione e per valutare eventuali altre forme di lotta. Ma all’orizzonte non si vedono novità di rilievo per gli ex lavoratori della Ittierre e per le loro famiglie. I soldi della mobilità in deroga ancora non si vedono, né si hanno novità sui progetti che potrebbero dare lavoro a chi da anni, suo malgrado, ha dovuto incrociare le braccia. Intanto il tempo passa e le speranze di avere risposte concrete si affievoliscono. L’unica novità è che presto una delegazione di lavoratori sarà accolta in Regione dalla seconda commissione. Oltre al progetto che prevede di puntare sui beni culturali per il reimpiego dei disoccupati, si punta anche a un’iniziativa finalizzata al rilancio del tessile.

Certo è che gli ex lavoratori della Ittierre si sentono presi in giro: alle rassicurazioni e ai buoni propositi non sono seguiti mai i fatti. Ma non per questo hanno intenzione di arrendersi, ha precisato il portavoce dell’assemblea, Emilio Izzo.