Isernia. Domenica Open Day allo Zio Carlo Golf Club, lezioni gratuite per i partecipanti

Una giornata all’aria aperta per imparare a praticare uno sport che negli ultimi anni sta riscuotendo sempre più interesse. Questa opportunità la offre lo Zio Carlo Golf Club di Isernia. Domenica 28 aprile organizzerà un open day che darà a tutti i partecipanti la possibilità di fare lezione gratuitamente, dalle 9:30 fino al tramonto. Sarà anche l’occasione per scoprire che questo sport si può praticare a costi davvero contenuti. Località Zio Carlo si trova nella frazione Fragnete, appena dopo il bivio per Fornelli. Intanto, sempre sul campo da golf di località Zio Carlo, la settimana prossima è atteso per una sfida particolare anche un gruppo di turisti provenienti dall’est Europa. Mentre a fine maggio è in programma il campionato italiano assoluto Pitch&Putt individuale e a squadre.