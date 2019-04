Frosolone. Cagnolino abbandonato lungo la strada, salvato dai Carabinieri

Una storia a lieto fine per un cucciolo di cane, che girovagava pericolosamente lungo la strada che attraversa il comune di Frosolone. E’ stata una pattuglia dei Carabinieri della citata Stazione a trarre in salvo il cagnolino che rischiava seriamente di rimanere schiacciato dai veicoli che sfrecciavano lungo l’arteria stradale. Il piccolo cagnolino, davvero miracolato, è stato portato in caserma, dove ancora tremante ha terminato la sua odissea tra una ciotola di latte e tante coccole. Per le prime cure del caso è stato anche richiesto l’intervento da parte dei Carabinieri di un medico veterinario.

Venafro. Guida in stato di ebrezza, controlli dei Carabinieri durante le feste

Prosegue l’azione dei Carabinieri della Compagnia di Venafro, costantemente impiegati in servizi di controllo del territorio, finalizzati, oltre alla prevenzione dei reati in genere, anche alla sicurezza stradale, sia sulle principali arterie che nei centri abitati. Nell’ambito di tali servizi, i Carabinieri dell’Aliquota Radiomobile hanno proceduto al controllo di un giovane, fermato alla guida di un’autovettura. Lo stesso, in evidente stato di alterazione psicofisica, è stato sottoposto al test con l’etilometro, con cui si riscontrava un tasso alcolemico superiore al limite massimo consentito dalla legge. Nei confronti dell’automobilista è scattata così una denuncia alla Procura della Repubblica di Isernia per guida in stato di ebrezza alcolica ed il ritiro della patente di guida.