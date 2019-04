Sono in corso le indagini per fare chiarezza sulle cause dell’incendio che nella notte ha distrutto una BMW in via Calvitti a Campomarino.

Sul posto sono intervenuti i Vigili del Fuoco di Termoli.

Degli accertamenti si occupano il nucleo investigativo del Comando provinciale del 115 e i Carabinieri di Campomarino.